26-летняя россиянка задержана за попытку перемещения наркотиков через границу

Новости Беларуси. Гражданку России обвиняют в перемещении через границу наркотического вещества.

По информации СК, устанавливаются обстоятельства незаконного оборота наркотиков.

26-летняя гражданка РФ приобрела на территории Европейского союза марихуану, масса которой составила не менее 1,14 грамма, и спрятала ее в ручную кладь.

Девушка ехала из Польши на пассажирском сидении автомобиля и пятого мая вечером переместила вещество через белорусскую границу.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками Брестской таможни.

Во время задержания у девушки были взяты образцы биосред. Экспертиза показала, что в организме гражданки России содержались наркотические вещества.

Девушка заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

В середине июня стало известно, что Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов.