В Беларуси участились случаи стрельбы из пневматического оружия в людном месте

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи стрельбы из пневматического оружия. Только за эту неделю произошло два подобных инцидента. Так, в Вилейке неизвестный стрелял по автомобилю – повредил боковую форточку, а в Бресте молодой мужчина и вовсе открыл стрельбу по прохожим.

Улица Московская – практически центр города. Именно здесь 27-летний брестчанин открыл стрельбу из пневматического оружия. Как рассказывают в милиции, молодой человек без видимых причин достал пистолет и начал стрельбу по 55-летнему проходящему мимо прохожему.

Стрелявшего видели из окон продавцы ближайших магазинов. Говорят, мужчина шел по улице, размахивая пистолетом. Спустя несколько минут прозвучало два выстрела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Голод, старший следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Подозреваемый задержан, находится в изоляторе временного содержания. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Назначены необходимые криминалистические экспертизы.

В последние годы пневматическим оружием покупатели стали интересоваться гораздо чаще. Елена Викторовна в охотничьем магазине работает больше 20 лет. Говорит, купить пневматику пытаются даже дети.

Елена Соколуха, заведующая магазином оружия:

Бывает, дети спрашивают. Но я говорю, что с родителями – пожалуйста. Ну, подросток, видно, что еще ребенок. И для чего ему надо?

Сегодня в Беларуси приобрести «пневматику» не составляет труда. Согласно действующему законодательству, пистолеты и винтовки с небольшой мощностью даже не считаются оружием. А некоторые «стволы» посерьезнее не нуждаются в регистрации, при их покупке не требуют даже паспорт. К услугам желающих вооружиться – огромное количество Интернет-предложений, где уж точно личностью покупателя никто не поинтересуется.

Антон Матлак, главный эксперт управления государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:

Любое травматическое, газовое оружие есть возможность при определенных навыках и имеющемся оборудовании переделать в огнестрельное оружие. Здесь встает другая угроза, появляется опасность.

Специалисты утверждают: нанести тяжкие телесные повреждения можно и «заводским» вариантом пневматики. Единственный выход – вывести этот тип оружия из неконтролируемого оборота.

Эдуард Сенькевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Палата представителей принимала проект закона, в котором запрещался оборот травматического оружия. Дальше надо идти, потому что факты говорят о том, что применение этого оружия причиняет телесные повреждения, то есть вред здоровью граждан. Вот это самое главное.