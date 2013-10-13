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В Австралии горят квартал Порт Стивенса и пригород Сиднея. Уничтожены 5 домов, около 500 машин

13 октября 2013 13:09
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Новости Австралии. На юго-восточном побережье Австралии огнем объят один из кварталов города Порт Стивенс. Практически полностью выгорели пять домов. Эвакуировано свыше 500 человек.

С огненной стихией борется несколько десятков пожарных расчетов. Однако работу спасателей серьезно осложняет установившаяся в регионе жаркая и сухая погода сопровождаемая порывистым ветром.

Пожар вспыхнул и около Олимпийского парка Сиднея. Огнем уничтожено около 50 автомобилей. Причиной возгорания, скорее всего, стал поджог травы. Виновник происшествия устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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