В Китае обрушилась часть строящегося моста. Без вести пропали 11 человек

Новости Китая. На юго-западе Китая продолжаются поисково-спасательные работы. Авария произошла при строительстве моста через реку Янцзы. Накануне обрушился один из пролетов возводимой конструкции.

По уточненным данным, в результате ЧП без вести пропали 11 человек: 10 строителей и один местный житель. Несколько получили ранения.

Известно, что обрушение было вызвано падением стрелы плавучего крана. Машина повредила стальные конструкции, поддерживавшие мостовой пролет, после чего он рухнул в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.