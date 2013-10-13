Прямой эфир

В Китае обрушилась часть строящегося моста. Без вести пропали 11 человек

13 октября 2013 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. На юго-западе Китая продолжаются поисково-спасательные работы. Авария произошла при строительстве моста через реку Янцзы. Накануне обрушился один из пролетов возводимой конструкции.

По уточненным данным, в результате ЧП без вести пропали 11 человек: 10 строителей и один местный житель. Несколько получили ранения.

Известно, что обрушение было вызвано падением стрелы плавучего крана. Машина повредила стальные конструкции, поддерживавшие мостовой пролет, после чего он рухнул в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Германии забыл супругу на заправке сразу после свадьбы
11 октября 2013 18:45

Житель Германии забыл супругу на заправке сразу после свадьбы

Минчанин сбросил из окна 12-го этажа 2-летнюю сестру
11 октября 2013 14:41

Минчанин сбросил из окна 12-го этажа 2-летнюю сестру

В Бресте задержали серийного вора автомобильных номеров
11 октября 2013 13:02

В Бресте задержали серийного вора автомобильных номеров