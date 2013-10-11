Житель Германии забыл супругу на заправке сразу после свадьбы

Новости Германии. Досадный инцидент произошёл на днях в Германии. Житель Германии забыл новоиспеченную супругу на автозаправочной станции. Её отсутствие мужчина заметил, проехав двести километров.

Со слов «забытой» женщины, супруг остановил микроавтобус, чтобы пополнить запас топлива. Она в это время отлучилась в уборную, не предупредив супруга. Вернувшись, 33-летняя Новак ни мужа, ни микроавтобуса, не обнаружила. Женщина испугалась ни на шутку: при себе у неё не было ни денег, ни мобильного.

Как сообщает местная пресса, «воссоединиться новобрачным помогли полицейские».

Напомним, месяц назад многодетный белорус забыл в придорожном кафе Украины 5-летнюю дочку. Мужчина с детьми приехал в Кировоградскую область погостить у друзей. Уже по пути в Беларусь, он решил покормить ребят в придорожном кафе. Никто и не заметил, как самостоятельная Инга отправилась в туалет.

Невеста идет к алтарю в трехкилометровой фате, которую несут 600 человек. Смотрите видео