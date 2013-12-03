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В Барановичах пенсионер не хотел платить за проезд и отобрал у контролёра документы

03 декабря 2013 13:18
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Новости Беларуси. Очередной инцидент в общественном транспорте. Вечером на одной из остановок Барановичей в автобус вошли контролёры. Как выяснилось, у пассажира, 60-летнего мужчины, талона не оказалось.

Святослав Бормотин, заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела СК Беларуси (в комментарии «Комсомольской правде»):
Он начал скандалить и ругаться. Потом потребовал у контролёра предъявить удостоверение. После того, как контролёр показала документы, он вырвал их у неё из рук, спрятал и не хотел отдавать. Штраф за безбилетный проезд платить тоже отказался.

Когда контролёры вызвали милицию, пенсионер пытался оказать сопротивление.

Святослав Бормотин, заместитель начальника Барановичского межрайонного отдела СК Беларуси (в комментарии «Комсомольской правде»):
Пенсионер начал выламывать руки двум женщинам-контролёрам. А потом руками  разжал двери автобуса и убежал. Но наряд милиции его задержал и привёл назад. В отношении него был составлен протокол за безбилетный проезд.

Напомним, несколько дней назад в Могилёве 25-летний мужчина избил кондуктора рейсового автобуса. В прошлом месяце в этом же городе пьяный мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение. Пассажиры пытались успокоить пьяного обидчика, но тот не унимался. В итоге водитель остановил автобус и вызвал милицию. Мужчину задержали. Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы (смотрите видео).

# происшествия # Общественный транспорт

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