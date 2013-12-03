Двухлетняя девочка в Солигорске оказалась в реанимации из-за отца-курильщика

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Солигорске вспыхнул сегодня ночью. Хозяин квартиры потушил огонь до прибытия спасателей. Но его двухлетняя дочь серьёзно пострадала, с диагнозом «отравление продуктами горения» она находится в реанимации.

Пресс-служба Минского городского управления по чрезвычайным ситуациям:

В результате пожара огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в прихожей двухкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Автономный пожарный извещатель не установлен.

По предварительной версии, в момент пожара хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

Напомним, вчера вечером в скором поезде «Брест – Москва» произошёл пожар. Огонь возник в вагоне-ресторане состава, принадлежащего Российским железным дорогам. По данным Брестского областного управления МЧС, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки (смотрите видео). Когда на место происшествия прибыли спасатели, отцепленный от состава вагон-буфет был частично охвачен огнем. Пожар удалось потушить всего за 13 минут.