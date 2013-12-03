Новости Исландии. Полиция Исландии впервые в истории страны застрелила нарушителя. Задерживаемый погиб во время перестрелки в пригороде Рейкьявика. Инцидент произошел рано утром.

На пульт правохранителей поступило сообщение, о том что 59-летний местный житель угрожает огнестрельным оружием своим соседям. Жильцы многоквартирного дома, в котором произошел конфликт, были эвакуированы полицейскими, после чего стражи порядка попытались договориться с мужчиной, однако в ответ прозвучали выстрела. Стрелок погиб во время штурма квартиры, в которой он находился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивы преступления остаются невыясненными. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.