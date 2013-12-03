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Почти 70 кг сувенирных монет и 2 фрески общей стоимостью $120 тысяч изъяты на белорусско-литовской границе

03 декабря 2013 13:03
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Новости Беларуси. Крупную партию монет изъяли на белорусско-литовской границе. Выехать из Литвы контрабандист решил по «зеленому» коридору пункта пропуска «Котловка». Однако благополучно миновать пограничный контроль ему не удалось. В тайниках и салоне машины были обнаружены почти 70 килограммов сувенирных монет и две фрески, историческую ценность которых еще только предстоит установить.

Примечательно, что почти на всю продукцию у белоруса были сертификаты, где указывались материал, проба, вес и другие характеристики. Помимо товара, арестован и автомобиль. Общая стоимость изъятого – примерно 120 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

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