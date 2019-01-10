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Пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу

10 января 2019 12:34
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Новости Беларуси. Нетрезвый пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось в конце минувшего года. 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянение несколько раз беспричинно ударил женщину кулаком по голове.

Потерпевшая обратилась в милицию, когда приехала в Петриков. Мужчину нашли по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

В октябре в Минске мужчина, угрожая пистолетом, требовал порезать лимон в магазине (читать далее). 

# Хулиганство # происшествия # Виталий Пристромов

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