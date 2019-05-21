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В Могилёве мужчина до смерти избил жену и лёг спать

21 мая 2019 07:45
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Новости Беларуси. В Могилёве 33-летний местный житель до смерти избил супругу и лёг спать.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, мужчина обратился к правоохранителям, сказав, что его жена не просыпается. Утром он решил не будить женщину, ушёл на работу, а когда вернулся, увидел, что гражданка лежит в той же позе. Мужчина потрогал супругу – она оказалась холодной. После этого гражданин вызвал милицию.  

Прибывшие правоохранители заметили гематому верхнего века на лице могилёвчанки, а также ссадины на руках, ногах, шее и лице. Милиционеры спросили мужа погибшей о происхождении травм.  

Гражданин пояснил, что накануне он вместе с 45-летней женой выпивал. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина четыре раза ударил женщину рукой в голову. Пострадавшая скончалась.  

Подозреваемый задержан. Детей у супругов не было, ранее фигурант не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть».  

Весной 2019 года в Волковысском районе пьяный мужчина избил сожительницу. 

От полученных травм женщина скончалась – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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