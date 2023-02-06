Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси

Политика польских властей, которая узаконила жестокое обращение с беженцами, продолжает убивать людей. В пяти метрах от заграждений на границе белорусский пограничный наряд обнаружил труп иностранца, предположительно, гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело мужчины находилось рядом с водопропуском. Это решетки, закрывающие технологическое отверстие, их можно поднимать лишь с польской стороны.