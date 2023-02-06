Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси
Политика польских властей, которая узаконила жестокое обращение с беженцами, продолжает убивать людей. В пяти метрах от заграждений на границе белорусский пограничный наряд обнаружил труп иностранца, предположительно, гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тело мужчины находилось рядом с водопропуском. Это решетки, закрывающие технологическое отверстие, их можно поднимать лишь с польской стороны.
По предварительной информации, именно через водопропуск труп переместили на белорусскую территорию. По данным ГПК, с начала миграционного кризиса на границе это 12-я смерть беженца в результате действий польских силовиков.
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