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Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси

06 февраля 2023 09:50
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Политика польских властей, которая узаконила жестокое обращение с беженцами, продолжает убивать людей. В пяти метрах от заграждений на границе белорусский пограничный наряд обнаружил труп иностранца, предположительно, гражданина Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси-1

Тело мужчины находилось рядом с водопропуском. Это решетки, закрывающие технологическое отверстие, их можно поднимать лишь с польской стороны.

Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси-4

По предварительной информации, именно через водопропуск труп переместили на белорусскую территорию. По данным ГПК, с начала миграционного кризиса на границе это 12-я смерть беженца в результате действий польских силовиков.

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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