Двое детей утонули в Жабинковском районе. Ребят нашли в полынье искусственного пруда

Новости Беларуси. Двое детей утонули в искусственном водоеме в Жабинковском районе. Накануне ближе к полуночи об их исчезновении сообщили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели тут же прибыли на вызов в агрогородок Большие Яковчицы. При обследовании территорий совсем недалеко от дома, где жили братья 6 и 8 лет, их тела обнаружили в полынье пруда, находящегося на территории заброшенного участка.