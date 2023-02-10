Двое детей утонули в Жабинковском районе. Ребят нашли в полынье искусственного пруда

Новости Беларуси. Двое детей утонули в искусственном водоеме в Жабинковском районе. Накануне ближе к полуночи об их исчезновении сообщили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двое детей утонули в искусственном водоеме в Жабинковском районе. Накануне ближе к полуночи об их исчезновении сообщили в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели тут же прибыли на вызов в агрогородок Большие Яковчицы. При обследовании территорий совсем недалеко от дома, где жили братья 6 и 8 лет, их тела обнаружили в полынье пруда, находящегося на территории заброшенного участка.
Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:
Бабушка обратилась в милицию и сообщила о пропаже внуков. Детей обнаружили в воде искусственного водоема на соседнем участке без признаков жизни. По одной из версий, дети проверяли крепость льда, однако под весом ребят он проломился, и, оказавшись в воде, братья не смогли выбраться. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Жабинковским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Следователи провели осмотр места происшествия, опросили родственников погибших детей, назначили судебно-медицинские экспертизы.
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