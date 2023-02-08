Столичный турагент обманул более 100 клиентов на 440 тысяч рублей

Новости Беларуси. Столичный предприниматель, предлагавший туристические услуги, меньше чем за год обманул более 100 человек на сотни тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, 33-летний минчанин представлялся турагентом и подбирал по просьбам клиентов подходящий курорт. За предстоящую поездку он всегда брал предоплату, при этом составлялся договор. Однако после передачи денег вылет, как правило, переносился из-за якобы проблем с авиакомпанией. Естественно, ни один из клиентов обвиняемого на отдых так и не улетел. А вот сам он имеет все шансы попасть в места не столь отдаленные. Действия предпринимателя квалифицированы следствием как мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере. С санкции прокурора он заключен под стражу.

Василий Куксик, начальник Советского РОСК Минска:

Всего с ноября 2021 года по август 2022 года обвиняемому удалось заполучить свыше 441 тысячи рублей. Имелись и случаи, когда клиенты перечисляли лишь половину суммы от стоимости путевок. При изучении личности мужчины установлено, что ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал, кроме предпринимательской деятельности работал продавцом в одной из частных фирм столицы.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили десятки потерпевших и свидетелей. Осмотрены договоры на оказание туруслуг, чеки и расписки. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму более 30 тысяч рублей.

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