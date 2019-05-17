Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям

Новости Беларуси. Поиски виновных в похищении и убийстве офицера Госавтоинспекции в Могилеве продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 16 мая тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли в окрестностях города. Известно, что около шести вечера сотрудник ГАИ в форме с табельным оружием при себе садился в черную тонированную «Волгу» в районе гостиницы «Днепр». Чуть позже от него пришло тревожное сообщение с пометкой «срочно». Спустя еще два часа инспектора со следами насильственной смерти нашли в лесу. Корреспондент Ирина Недобоева восстановила хронологию.

Ирина Недобоева, СТВ:

Тело пропавшего сотрудника ГАИ нашли именно здесь. Всю ночь в этом лесу работали эксперты. Тут же развернулась передвижная криминалистическая лаборатория. Вещественные доказательства, которые обнаружили следователи, приобщили к материалам уголовного дела. Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

Расследованием причин трагедии занимаются все подразделения силовых структур страны – следователи, оперативники, эксперты. 22-летний офицер дорожно-патрульной службы Могилевской Госавтоинспекции Евгений Потапович вечером 16 мая выехал для разбирательства причин дорожного происшествия.

Последний раз его видели на улице Первомайской недалеко от гостиницы «Днепр». Инспектор садился в черную наглухо тонированную «Волгу». А через полчаса коллеги получили от Евгения СМС: «Срочно! Черная «Волга». Российские номера».

Дмитрий Щербаченя, начальник УВД Могилевского облисполкома:

Органами внутренних дел принимаются исчерпывающие меры по раскрытию этого чудовищного преступления, установлению и задержанию лиц, его совершивших. Также хочу обратиться к гражданам, которым что-либо известно о произошедшем – не оставаться равнодушными и сообщить об этом в милицию.

После того, как стало известно о похищении офицера, весь личный состав милиции Могилевщины подняли по тревоге. В регионе ввели план «Сирена», на всех дорогах Беларуси выставили блокпосты.

Тело лейтенанта со следами насильственной смерти нашли в 20:45 буквально в трех километрах от Могилева, неподалеку от трассы Могилев–Шклов. Предположительно – по сигналу GPS. Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

Правоохранители рассчитывают на помощь водителей, которые находились в этом районе. Их просят предоставить записи с видеорегистраторов или позвонить по телефонам: 8(029)314-46-66; 8(029)802-46-66; 8(029)693-64-25 или 102.