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Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

17 мая 2019 09:22
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области.

По информации Следственного комитета, тело лейтенанта милиции обнаружили вечером шестнадцатого мая в лесном массиве. Убитому было 22 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка» (читать далее).

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ -1

Фото: СК

СК опубликовал видео с места обнаружения тела.

Был проведен осмотр места происшествия. Он завершился утром 17 мая. Были изъяты вещественные доказательства – их приобщили к материалам дела. Продолжается установление обстоятельств совершения преступления.

Проводятся неотложные следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.  

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ -4

Расследование уголовного дела находится на личном контроле Ивана Носкевича – Председателя Следственного комитета.  

Напомним, что сотрудник ГАИ выбыл для разбирательства на место ДТП. Затем он прислал сообщение и пропал. Спустя время лейтенанта нашли мертвым. 

«Срочно, чёрная «Волга», российские номера» (все подробности здесь).  

# Убийство # происшествия # Евгений Потапович

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