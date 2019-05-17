Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области.
По информации Следственного комитета, тело лейтенанта милиции обнаружили вечером шестнадцатого мая в лесном массиве. Убитому было 22 года.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка» (читать далее).
СК опубликовал видео с места обнаружения тела.
Был проведен осмотр места происшествия. Он завершился утром 17 мая. Были изъяты вещественные доказательства – их приобщили к материалам дела. Продолжается установление обстоятельств совершения преступления.
Проводятся неотложные следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле Ивана Носкевича – Председателя Следственного комитета.
Напомним, что сотрудник ГАИ выбыл для разбирательства на место ДТП. Затем он прислал сообщение и пропал. Спустя время лейтенанта нашли мертвым.
«Срочно, чёрная «Волга», российские номера» (все подробности здесь).