Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области. По информации Следственного комитета, тело лейтенанта милиции обнаружили вечером шестнадцатого мая в лесном массиве. Убитому было 22 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка» (читать далее).

Фото: СК

СК опубликовал видео с места обнаружения тела. Был проведен осмотр места происшествия. Он завершился утром 17 мая. Были изъяты вещественные доказательства – их приобщили к материалам дела. Продолжается установление обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.