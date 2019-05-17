Под Лельчицами мужчина украл тонну комбикорма и пытался скрыться от ГАИ

Житель Лельчиц пытался провезти мимо ГАИ больше тонны ворованного комбикорма. События разворачивались на дороге Туров-Словечно, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Житель Лельчиц пытался провезти мимо ГАИ больше тонны ворованного комбикорма. События разворачивались на дороге Туров-Словечно, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Внимание инспекторов привлекла перегруженная машина. Сотрудники ГАИ насторожились ещё больше, когда «Жигули» внезапно съехали в поле. И начали преследование. Забитое под завязку, авто увязло.
Юрий Пилькевич, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Владелец автомобиля перевозил 29 мешков с комбикормом общим весом 1 228 килограммов, которое было похищено с предприятия «Новая Нива».