Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

Новости Беларуси. Обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилёвской области продолжают устанавливать специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 16 мая в лесу. На месте происшествия специалисты работали всю ночь.
Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ (смотрите здесь).
Сотрудник Могилёвской Госавтоинспекции выбыл для разбирательства на место ДТП. После этого офицер пропал с табельным оружием. Спустя короткое время, лейтенанта нашли мёртвым.
Розыск машины, в которую сел сотрудник ГАИ, и подозреваемых продолжается. Объявлена операция «Перехват». Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить в милицию. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, проводятся допросы свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
«Срочно, чёрная «Волга», российские номера». Подробности происшествия здесь.