Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

Новости Беларуси. Обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилёвской области продолжают устанавливать специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 16 мая в лесу. На месте происшествия специалисты работали всю ночь. Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ (смотрите здесь).

Сотрудник Могилёвской Госавтоинспекции выбыл для разбирательства на место ДТП. После этого офицер пропал с табельным оружием. Спустя короткое время, лейтенанта нашли мёртвым.