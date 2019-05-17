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Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?

17 мая 2019 14:14
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Новости Беларуси. Обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилёвской области продолжают устанавливать специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 16 мая в лесу. На месте происшествия специалисты работали всю ночь.

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ (смотрите здесь). 

Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?-1

Сотрудник Могилёвской Госавтоинспекции выбыл для разбирательства на место ДТП. После этого офицер пропал с табельным оружием. Спустя короткое время, лейтенанта нашли мёртвым. 

Убийство 22-летнего сотрудника ГАИ в Могилёвской области. Что известно?-4

Розыск машины, в которую сел сотрудник ГАИ, и подозреваемых продолжается. Объявлена операция «Перехват». Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить в милицию. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, проводятся допросы свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

«Срочно, чёрная «Волга», российские номера». Подробности происшествия здесь.  

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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