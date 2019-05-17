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Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь

17 мая 2019 16:58
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Жительница Украины пыталась незаконно ввезти в Беларусь семь икон конца XIX - начала XX века, рассказали в программе «Экстренный вызов»

Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь-1


Незадекларированный груз обнаружили в пункте пропуска «Новая Гута». Завернутые в покрывало лики святых женщина везла прямо в чемодане. Рыночная стоимость багажа – 7 тысяч белорусских рублей – сумма, которая сильно превышает беспошлинные нормы.

Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь-3

Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:
Среди икон есть и такие редкие экземпляры, как икона «Подокладная Святая Троица Отечества» в серебряном окладе. Икона Божьей Матери «Троеручица» и икона в память чудесного избавления Господа. Все обнаруженные иконы созданы в Российской империи и относятся к категории культурных ценностей.

Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь-6

# Иконы # происшествия # Татьяна Хмелевская

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