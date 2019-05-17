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В Бресте «скорая» сбила велосипедиста. Видеофакт

17 мая 2019 16:51
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В Бресте «скорая» сбила велосипедиста. Это зафиксировала камера на перекрёстке Московской и Пионерской, рассказали в программе «Экстренный вызов»

В Бресте «скорая» сбила велосипедиста. Видеофакт-1

Водитель спецмашины не заметил велосипедиста на зелёной дорожке. Впрочем, и любитель городского транспорта пропустил мимо ушей звук сирены и упустил из виду проблесковые маячки. «Скорая», как сообщается, везла пациента в тяжёлом состоянии. В результате ДТП велосипедист серьёзно не пострадал.

# ДТП # происшествия

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