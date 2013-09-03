Теннисистка Мария Шарапова увернулась от акулы в Карибском море

Новости США. Российская теннисистка Мария Шарапова во время занятий гребным сёрфингом столкнулась с акулой. Об этом сообщает спортсменка в своём Twitter.

Мария Шарапова, запись в Twitter:

Менее всего хотела увидеть барьерную акулу, плывя на серфе со скоростью улитки, пожалуй, #неделя акул скоро закончится.

На Карибское побережье Мария отправилась восстанавливать силы. Напомним, из-за травмы плеча Шарапова была вынуждена отказаться от участия в Открытом чемпионате США по теннису.

Любителям морского отдыха стоит быть особенно аккуратными. Из-за дождей прибрежные воды мутнеют, и приближающегося хищника заметить довольно сложно. Напомним, отдых на одном из пляжей Бразилии закончился для 18-летней туристки трагедией. Хотя мог стоить и жизни. Очевидцы запечатлели на камеру момент нападения акулы на молодую девушку. Выбраться из пасти хищницы ей удалось лишь благодаря спасателям. Однако из-за большой потери крови Бруне да Силвы Гобби из Сан-Паулу пришлось ампутировать ногу выше колена. Девушка пренебрегла предупреждениями об опасности нападения акул и решила поплавать в океане, где ее и атаковал морской хищник (смотрите видео).