Мария Шарапова прошла в следующий этап US Open: одержав победу, теннисистка расплакалась

Новости Беларуси. Александра Саснович начинает и выигрывает. На открытом чемпионате США по теннису – последнем в сезоне турнире серии большого шлема, белоруска успешно провела матч первого круга основной сетки соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Саснович практически не заметила сопротивления хозяйки кортов Джулии Боузрап, отдав ей всего 4 гейма за матч – 6:2, 6:2. Матч продлися 1 час 12 минут. Во втором круге наша спортсменка встретится с австралийкой Эшли Барти, которая более известна как парная теннисистка.

Ну а в стартовый день основной сетки внимание болельщиков на кортах Флашинг Мидоуз было приковано к поединку Марии Шараповой и второй ракетки планеты румынки Симоны Халеп. Шарапова вернулась в теннис после дисквалификации из-за употреблением мельдония.

Вернулась злой и голодной до побед. Так что Халеп попала под горячую руку россиянки с белорусскими корнями. Противостояние длилось почти три часа и завершилось по итогам трех сетов в пользу Шараповой – 6:4, 4:6, 6:3. Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации (смотреть здесь).