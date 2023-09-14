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На курорте в Египте акула напала на девушку

14 сентября 2023 06:00
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Египтянка пострадала в результате нападения акулы на египетском курорте Дахаб. Об этом информирует El Fagr, передает ТАСС.

Трагедия произошла в среду, 13 августа. Девушку удалось спасти, пострадавшая после атаки морской хищницы находится в больнице.

После произошедшего пляж в Дахабе закрыт для посещения. По информации главы египетского Министерства окружающей среды, специалистами профильных служб принимаются меры по оценке ситуации и выясняются причины такого поведения акулы.

В июне текущего года на египетском курорте в Хургаде после нападения акулы погиб россиянин.

# общество

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