На курорте в Египте акула напала на девушку

Египтянка пострадала в результате нападения акулы на египетском курорте Дахаб. Об этом информирует El Fagr, передает ТАСС.

Трагедия произошла в среду, 13 августа. Девушку удалось спасти, пострадавшая после атаки морской хищницы находится в больнице.

После произошедшего пляж в Дахабе закрыт для посещения. По информации главы египетского Министерства окружающей среды, специалистами профильных служб принимаются меры по оценке ситуации и выясняются причины такого поведения акулы.

В июне текущего года на египетском курорте в Хургаде после нападения акулы погиб россиянин.