Тело 18-летней Юлии Соломатиной, пропавшей без вести две недели назад, нашли в лесном массиве

Новости Беларуси. Родители видели свою дочь в последний раз 17 июля. Почти две недели весь Минск искал 18-летнюю Юлию Соломатину, жительницу поселка Октябрьский Смолевичского района. Безрезультатно...

Выяснилось, что девушка уехала в Минск на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в социальной сети.

В тот день, 17 июля, она действительно приехала в Минск. Установлено, что девушка передвигалась со станции метро «Купаловская» на «Спортивную», разговаривала по мобильному телефону с молодым минчанином.

С 18 июля телефон Юли отключен. Вскоре после исчезновения девушки парень, словно испарился. Вместе со своей матерью. Надежды на то, что девушка жива и невредима, оставалось все меньше.

25-летнего минчанина и его 48-летнюю мать объявили в розыск. Сейчас они под стражей.

Людмила, мама Юлии («Комсомольской правде»):

Юля была взрослой и очень рассудительной. Я сначала контролировала ее страницу ВКонтакте, а потом решила, что она все прекрасно понимает. Можно сказать, не контролировала ее каждый шаг. Мы созванивались очень часто, бывало за день 10 раз. Со мной она была откровенной. Когда шли ее поиски, я ходила в церковь и к батюшке, и записку за здравие писала, и сорокоуст заказывала... Но как это может помочь, чтобы она стала жива?

Сегодня стало известно, что в лесополосе обнаружены человеческие останки и личные вещи пропавшей.

Следственный комитет Беларуси:

Обнаруженные вещественные доказательства, в том числе принадлежащие подозреваемым, а также полученные следствием иные данные указывают на обнаружение останков пропавшей девушки. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые позволят окончательно идентифицировать принадлежность обнаруженных останков.

Мотивы преступления еще предстоит установить следствию.

Подробности жестокого убийства, произошедшего прошлым летом, шокировали общественность. 15 лет колонии усиленного режима. Суд вынес приговор убийце минской лучницы. Бывший муж Анны Сердечкиной получил максимальный тюремный срок по статье «Умышленное убийство». Напомним, 27-летняя девушка пропала 12 августа 2013 года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов сознался в содеянном. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище. Подробности трагедии вы узнаете из видео.