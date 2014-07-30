Тела двух девочек, пропавших в Ветковском районе, нашли в реке Сож

Новости Беларуси. Пропавших в Ветковском районе девочек нашли мертвыми. Тело одной из них обнаружил местный рыбак на берегу реки Сож в 5 километрах от места, где детей видели в последний раз. Спустя час спасатели выловили из реки и тело ее младшей сестры. Девочки утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4-летняя Дарья и 6-летняя Катя накануне ушли на прогулку в лес без сопровождения взрослых. Родители подняли тревогу после того, как девочки не вернулись обратно спустя два часа. Вместе с семьей они отдыхали в палатках.

Поиском детей занялись сотрудники милиции и спасатели. К ним также подключились добровольцы. Искали детей весь вечер и ночь.

Гомельчанка и её гражданский муж поставили палатку в живописном месте на берегу Сожа. Ничто не предвещало беды. Ведь таким образом они отдыхали часто. Но на этот раз всё пошло не так: после полудня дети внезапно исчезли. После безрезультатных самостоятельных поисков мать всё же вызвала милицию. На место приехал и кинолог с собакой. Однако, в восьмистах метрах от палатки, у самой кромки воды, пёс след потерял. Дальше искали наугад: милиция, военные, волонтёры прочёсывали местность до утра.

Александр Добриян, СТВ:

Старшую из сестёр река вынесла вот на эту отмель. Именно здесь её заметил рыбак, проплывавший мимо в лодке. Спустя несколько часов люди заметили на середине реки тело и младшей девочки.

От места установки палатки до отмели, где были найдены тела, без малого полтора километра. Именно в этом месте уже не первый год регулярно рыбачит Николай Щербатенко. Говорит, нынешнюю рыбалку не забудет никогда.

Николай Щербатенко, очевидец:

Не клюёт я развернулся и пошёл вдоль того берега. Смотрю, возле берега кукла лежит (подумал, что кукла). Проехал метров десять. Решил всё же посмотреть. Странным показалось. Подошёл — ребёночек лежит. Вызвал милицию.

К глубокому горю матери, родных и всех, кто эту ночь провёл, прочёсывая береговую линию Сожа, поиск завершился трагическим результатом. Обстоятельства смерти сразу двух малолетних детей сейчас изучают компетентные органы.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

При первоначальном осмотре тел детей видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительная причина гибели — утопление. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются граждане, находившиеся в районе места происшествия, а также опрашиваются жители близлежащих садовых товариществ. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

За последний год это уже четвёртая громкая трагедия на Гомельщие, связанная с гибелью малолетних детей на воде. Минувшим летом сразу трое детей погибли на озере Белом в затонувшей лодке. В декабре двое младшеклассников ушли под лёд в сотне метров от школы в самом Гомеле. А весной в очистные сооружения на окраине областного центра угодил пятилетний мальчик. В большинстве этих трагических случаев родители были совсем рядом.