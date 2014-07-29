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В Слуцком районе произошел пожар на молочно-товарной ферме

29 июля 2014 14:58
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Новости Беларуси. Пожар в здании молочно-товарный фермы поселка Греск Слуцкого района ликвидировали спасатели. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС и скорая медицинская помощь. Загорелась переходная галерея фермы. Сторож в момент возникновения пожара осуществлял подвоз корма телятам. В результате огнем повреждена кровля на площади 150 квадратных метров.

Сотрудники МЧС совместно с работниками хозяйства из двух цехов спасли 130 телят. Животные не пострадали. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа печей и теплогенерирующих агрегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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