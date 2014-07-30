В Сморгони тойтерьер затащил 8-летнего мальчика под колеса автомобиля

Новости Беларуси. Мама с двумя сыновьями гуляла о дворе. Двухмесячный сынишка находился в коляске, восьмилетний – шел рядом, держа на поводке собаку.

Все произошло, когда на горизонте показался автомобиль.

В соседнем дворе залаял другой пес. Маленький тойтерьер испугался, рванул под колеса автомобиля и утянул за собой восьмилетнего хозяина.



Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Пес успел проскочить, а вот мальчик угодил прямо под колеса. От непоправимого спасла небольшая скорость движения «Опеля» и реакция его водителя. С переломами пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, минувшей весной в Гомеле из-за отцовской невнимательности погиб пятилетний мальчик, он утонул в очистном коллекторе.

Трагедия произошла на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.