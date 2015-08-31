Актер из «Реальных пацанов» получил 18 лет колонии за зверское убийство

Новости России. В России оглашен приговор актеру Александру Килину, известному по сериалам «Реальные пацаны» и фильму «Географ глобус пропил».

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Наказание Килин получил за изнасилование и убийство, совершенное в 2014 году. Суд также постановил взыскать с 23-летнего осужденного 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.



По версии следствия, молодой человек познакомился с 19-летней девушкой и предложил проводить ее до дома. По пути он изнасиловал свою новую знакомую, а потом убил, нанеся множественные удары камнем в голову.

Напомним, сначала Александр частично признавал свою вину, утверждая, что не хотел убивать девушку.

Позже от этих своих показаний он предпочел отказался и вину не признал. 31 августа в ходе заседания Килин заявил, что все показания из него выбивали угрозами.