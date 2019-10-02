Свою вину признал полностью: подробности первого заседания суда по делу о ДТП под Белоозёрском

Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро человек, начали рассматривать в суде. Среди жертв аварии – трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул Авария произошла в начале июля. Внедорожник на высокой скорости опрокинулся в канал и мгновенно пошел ко дну. В этот момент в салоне находились 10 человек, хотя рассчитано авто на четырех пассажиров. Корреспондент Петр Бутрим продолжит.

Петр Бутрим, корреспондент:

Около здания суда Березовского района с самого утра много людей. На первое заседание по нашумевшему делу о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро, в том числе трое детей, пришли родственники и близкие. По просьбе обвиняемого процесс проходит без видеокамер.

На скамье подсудимых – 31-летний безработный житель Белоозерска. Опрокидывание внедорожника в подводящий канал он допустил на скорости 90 км/час. При повороте. Хотя, как сказал сам, дорогу знал хорошо. Автомобиль пошел ко дну. В салоне, оборудованном четырьмя местами для пассажиров, в тот момент находились 10 человек, двое – в багажнике. Пятерым выбраться из воды так и не удалось. В крови водителя обнаружено больше 1,5 промилле алкоголя. Свою вину он полностью признал. Суд по делу о ДТП под Белоозёрском: допрошены обвиняемый и родственники погибших

Этот случай всколыхнул не только Белоозерск – весь район – три месяца назад. Все это время длилось расследование. Хронология событий того дня восстановлена поминутно: как приехал на дачу, с кем и когда оттуда уезжал. Обвиняемый утверждает, что пил пиво и водку задолго до ДТП. Пострадавшая сторона с этим в корне не согласна. Как и с тем, что водитель предлагал сделать два рейса.

Сегодня, 2 октября, были допрошены потерпевшие – матери погибших, а также брат и дядя. В зале суда находились около 30 человек. Многие не могли сдержать слез и просили о строгой мере наказания.

Ирина Карпович, пострадавшая:

Строгое наказание. И я желаю ему перенести то, что переносит моя дочь, переношу я, все окружающие. Я плохого не желаю, я не желаю ему в тот же час умереть. Я желаю ему испытать то, что испытываем мы: я, потерявшая внуков, и моя дочь, потерявшая детей.