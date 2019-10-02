Суд по делу о ДТП под Белоозёрском: допрошены обвиняемый и родственники погибших

Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро, начали рассматривать в суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро, начали рассматривать в суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди жертв аварии – трое детей. Это случилось в начале июля. Внедорожник на высокой скорости опрокинулся в канал и мгновенно пошел ко дну.
«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул
В этот момент в салоне находились 10 человек, хотя рассчитано авто на четырёх пассажиров. На скамье подсудимых – 31-летний водитель.
Сразу после случившегося в его крови обнаружены 1,59 промилле алкоголя. В качестве потерпевших в зале суда – родственники и близкие погибших. Трое из них, а также сам обвиняемый, были допрошены.
Диана Климович, помощник прокурора Березовского района:
Сегодня в суде Березовского района начато рассмотрение уголовного дела по факту ДТП вблизи города Белоозерска, в результате которого погибли пять человек. В том числе трое несовершеннолетних. Действия обвиняемого были квалифицированы по части 5 статьи 317 УК, как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации лицом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть пяти лиц.
В ходе следующего заседания будут допрошены и шесть свидетелей. Оно назначено на 10 октября.