Суд по делу о ДТП под Белоозёрском: допрошены обвиняемый и родственники погибших

Новости Беларуси. Уголовное дело о ДТП под Белоозерском, в котором погибли пятеро, начали рассматривать в суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв аварии – трое детей. Это случилось в начале июля. Внедорожник на высокой скорости опрокинулся в канал и мгновенно пошел ко дну.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

В этот момент в салоне находились 10 человек, хотя рассчитано авто на четырёх пассажиров. На скамье подсудимых – 31-летний водитель.