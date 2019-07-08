«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

Новости Беларуси. В Берёзовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – трое детей. Ещё четверо пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля.

Все пострадавшие в ДТП – жители Белоозерска. Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии они отдыхали на даче. Позже выяснится, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в мелиоративный канал. На месте происшествия побывал наш корреспондент Петр Бутрим.

Петр Бутрим, СТВ:

Трагедия произошла примерно в километре от города. Дорога с гравийным покрытием здесь сначала петляет в лесу. Потом на 200 метров выпрямляется (вероятно, здесь водитель и набрал скорость), а затем буквально за несколько метров от канала резко уходит влево. Туда автомобиль должен был повернуть. Однако следы внедорожника ведут прямо в воду.





Кроме них о страшном ДТП напоминает и помятая на берегу трава. Автомобиль опрокинулся в воду и стремительно пошел ко дну. Все произошло за несколько секунд.

Так называемый, Холодный канал не больше 15 метров в ширину. Но, как утверждают местные рыбаки, глубина в этом злосчастном месте достигает аж 7 метров.



Валерий Герасимович, житель Белоозерска:

Тут очень большая яма. Когда аквалангисты приехали, говорят, метр от берега и сразу склон пошел – там наверное около 7 метров.

К тому же, в машине мгновенно сработали подушки безопасности. Выбраться из такого плотного плена детям было не реально. Среди погибших – 9-летние девочка и мальчик, а также 4-летняя девочка и двое взрослых. Ещё пятеро, в том числе водитель, выбрались из воды самостоятельно. Всего во внедорожнике, рассчитанном максимум на семерых пассажиров, на момент ДТП находились 10 человек.



Григорий Кливец, житель Белоозерска:

Решили поехать 10 человек. Разве можно в такую машину 10 человек загрузить? Ну а тут, конечно, он разогнался и все, пошел.

Длинное побережье канала является излюбленным местом у отдыхающих со всего района. В день проезжают десятки автомобилей. Поэтому опасным поворот назвать сложно. Возможно, потому что проезжают его на небольшой скорости.

Как рассказывают местные жители, накануне компания шумно отдыхала в одном из домов дачного поселка неподалеку.



Татьяна Мостыка, жительница Белоозерска:

Веселились целую ночь. А потом уже с этими детьми малыми захотели домой. И позвонили своему знакомому, чтобы он приехал на машине своей забрал.

О том, что водитель был нетрезвым, стало известно уже после. Освидетельствование показало в его крови следы алкоголя. Более того, около 10 лет назад этот же мужчина уже был лишен прав за управление в пьяном виде. История повторилась.



Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области:

В отношении водителя управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 317 УК РБ. В настоящее время он задержан. Установлено наличие в выдыхаемом воздухе паров этилового спирта в концентрации 1,4 промилле.

Фактор алкоголя в таких трагических историях, безусловно, самый важный. Ведь пьяные лихачи чаще всего губят не себя, а близких. И даже если словили – можно повторить. В прошлом году повторно сели за руль в нетрезвом виде около тысячи человек.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД:

Если в среднем в сутки в будний день задерживается порядка 40, может 50 нетрезвых водителей, то в выходные дни эта цифра может уже составлять и 70, и 80, и 90 нетрезвых водителей за сутки на территории всей страны.