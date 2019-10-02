В Мозыре мужчина продавал взрывчатку, чтобы купить алкоголь

Новости Беларуси. В Мозыре местный житель продавал взрывчатое вещество, чтобы получить деньги на выпивку.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 64-летний мужчина ходил по городу и предлагал людям приобрести тротил. Узнав об этом, на поиски гражданина выехали оперативники. Вскоре продавец был установлен.

Выяснилось, что мужчине не хватало денег, чтобы купить алкоголь. Одну тротиловую шашку массой 400 г и электродетонатор купил за два рубля 45-летний гражданин. Мужчину нашли.

Задержанный продавец пояснил, что взрывчатку он унаследовал от умершего брата, который когда-то работал буровиком. Экспертиза показала, что тротил был пригоден для взрыва.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные действия в отношении взрывчатых веществ». Ранее фигуранты судимы не были.

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