В минском метро поезд остановился в тоннеле между станциями «Михалово» и «Грушевка»

Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка».
По информации Twitter-аккаунта «Минский метрополитен», 2 октября в 13:42 состав остановился в тоннеле из-за технической неисправности. Машинист провел осмотр одного из узлов поезда, после чего он проследовал до станции «Грушевка». Там пассажиры покинули вагоны.
Состав был отправлен в депо для технического обслуживания.
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