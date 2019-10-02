В минском метро поезд остановился в тоннеле между станциями «Михалово» и «Грушевка»

Новости Беларуси. В минском метро произошла остановка состава на перегоне «Михалово – Грушевка».

По информации Twitter-аккаунта «Минский метрополитен», 2 октября в 13:42 состав остановился в тоннеле из-за технической неисправности. Машинист провел осмотр одного из узлов поезда, после чего он проследовал до станции «Грушевка». Там пассажиры покинули вагоны.

Состав был отправлен в депо для технического обслуживания.