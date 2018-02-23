12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников

Новости Словакии. Дорожный инцидент, в результате которого пострадали 12 детей, расследуют в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя транспортного средства проверили на наличие следов алкоголя в крови. Пьян он не был. Сейчас его допрашивают в участке.

ДТП произошло у города Попрад. Легковой автомобиль занесло на дороге, в результате чего он перевернулся и въехал в группу школьников. 12 ребят получили различные травмы.