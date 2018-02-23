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12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников

23 февраля 2018 12:48
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Новости Словакии. Дорожный инцидент, в результате которого пострадали 12 детей, расследуют в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников-1

Водителя транспортного средства проверили на наличие следов алкоголя в крови. Пьян он не был. Сейчас его допрашивают в участке.

ДТП произошло у города Попрад. Легковой автомобиль занесло на дороге, в результате чего он перевернулся и въехал в группу школьников. 12 ребят получили различные травмы.

12 пострадавших, водитель был трезв. Что известно о ДТП в Словакии, в которой машина протаранила группу школьников-4

Чтобы их госпитализировать, специалисты задействовали два вертолета и несколько скорых. В полиции предполагают, что причиной аварии стал гололед или превышение скорости.

# Фотофакт # Авария

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