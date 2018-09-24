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Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнётся 24 сентября в Слуцке

24 сентября 2018 06:47
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Новости Беларуси. Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнется 24 сентября в Слуцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке завершено: подробности жуткой истории

Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнётся 24 сентября в Слуцке-1

Это преступление имело широкий резонанс в обществе. В конце января в одном из домов райцентра бригада скорой помощи обнаружила ребенка в тяжелом состоянии со следами побоев. Медики оказались бессильны.

Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнётся 24 сентября в Слуцке-4

Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке

По подозрению в убийстве задержали мать девочки и ее сожителя. Следствие установило, что мужчина нанес ребенку не менее 190 ударов, при этом мать никак не препятствовала.

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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