Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнётся 24 сентября в Слуцке

Новости Беларуси. Суд по делу об убийстве двухлетней девочки начнется 24 сентября в Слуцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке завершено: подробности жуткой истории

Это преступление имело широкий резонанс в обществе. В конце января в одном из домов райцентра бригада скорой помощи обнаружила ребенка в тяжелом состоянии со следами побоев. Медики оказались бессильны.