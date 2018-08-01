Убийство 2-летней девочки в Слуцке: расследование уголовного дела завершено

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства двухлетней девочки и покушения на убийство её брата в Слуцке.

По сведениям пресс-службы СК, 29 января медики выбыли на вызов в один из домов Слуцка. Девочка была обнаружена в тяжёлом состоянии со следами побоев. Медработники сообщили об этом правоохранителям. В то же время проводилась реанимация, но ребёнок скончался.

По информации следствия, 26-летний сожитель матери погибшей нанёс девочке не менее 190 ударов, также пострадал её пятилетний брат, которому было нанесено не менее 50 ударов.

Установлено, что 27-летняя мать детей имела возможность вмешаться в происходившее, но не сделала этого.

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В рамках уголовного дела проведён комплекс следственных действий.

Получены результаты более 30 экспертиз, которые были назначены для выяснения обстоятельств происшествия и расширения доказательной базы. В числе проведённых экспертиз психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, судебно-генетическая, медико-криминалистическая. Установлено, что обвиняемый мог осознавать свои действия и руководить ими.

Допрошены более 100 свидетелей. С братьями и сёстрами погибшей разговаривал педагог-психолог в комнате для опросов несовершеннолетних. Проводилась видеозапись разговора.

Фигурант обвиняется в убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Обвиняемый помещён под стражу. Мать погибшей обвиняется в оставлении в опасности. Женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору.

Зимой 2018 года в Слуцке прибывшая на вызов бригада скорой помощи увидела ребёнка со следами побоев.