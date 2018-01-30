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Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке

30 января 2018 13:25
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Новости Беларуси. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства двухлетней девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке-1

Трагедия разыгралась в Слуцке. На место происшествия по вызову прибыла бригада скорой помощи. Однако медикам не удалось реанимировать девочку – она скончалась в больнице. Правоохранителями по подозрению в убийстве была задержана мать и отчим ребенка.

На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке

Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В рамках следственных действий устанавливаются все факторы, ставшие причиной таких действий. Кроме того особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствующих произошедшему. В ходе расследований будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц социальных органов, которые осуществляли контроль за условиями проживания малолетних в семье.

Точную причину смерти девочки назовут после проведения ряда экспертиз. В семье воспитывались еще четверо детей. С ними сейчас работают психологи и педагоги.

Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке-7

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Татьяна Белоног

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