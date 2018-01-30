Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке

Новости Беларуси. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства двухлетней девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке

Трагедия разыгралась в Слуцке. На место происшествия по вызову прибыла бригада скорой помощи. Однако медикам не удалось реанимировать девочку – она скончалась в больнице. Правоохранителями по подозрению в убийстве была задержана мать и отчим ребенка.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В рамках следственных действий устанавливаются все факторы, ставшие причиной таких действий. Кроме того особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствующих произошедшему. В ходе расследований будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц социальных органов, которые осуществляли контроль за условиями проживания малолетних в семье.

Точную причину смерти девочки назовут после проведения ряда экспертиз. В семье воспитывались еще четверо детей. С ними сейчас работают психологи и педагоги.