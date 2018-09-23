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16 сентября в Бресте пропала 26-летняя девушка

23 сентября 2018 07:55
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Новости Беларуси. Вечером 16 сентября в Бресте пропала 26-летняя местная жительница. Девушку ищут.  

Как сообщает ПСО «Ангел», Юхник Юлия Васильевна проживает в доме по улице Смирнова, 93/3.  

В день пропажи девушка уехала на велосипеде в неизвестном направлении. На следующий день её велосипед был обнаружен возле улицы Короткая.  

Приметы: рост около 162-165 см, худощавого телосложения, темноволосая, кареглазая.  

Была одета в майку и штаны камуфляжного цвета, серую мастерку и бордовые босоножки с цветочками. При себе у девушки были ключи с брелком «сердечко» сиреневого цвета.  

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 7733, +37533 698-94-27 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Юхник Юлия

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