16 сентября в Бресте пропала 26-летняя девушка

Новости Беларуси. Вечером 16 сентября в Бресте пропала 26-летняя местная жительница. Девушку ищут.

Как сообщает ПСО «Ангел», Юхник Юлия Васильевна проживает в доме по улице Смирнова, 93/3.

В день пропажи девушка уехала на велосипеде в неизвестном направлении. На следующий день её велосипед был обнаружен возле улицы Короткая.

Приметы: рост около 162-165 см, худощавого телосложения, темноволосая, кареглазая.

Была одета в майку и штаны камуфляжного цвета, серую мастерку и бордовые босоножки с цветочками. При себе у девушки были ключи с брелком «сердечко» сиреневого цвета.

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 7733, +37533 698-94-27 либо 102.