Расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке завершено: подробности жуткой истории

Новости Беларуси. Расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зверское преступление произошло в ночь с 29 на 30 января. Ребенок со следами сильных побоев был обнаружен медиками. Реанимировать девочку не удалось – она умерла на месте происшествия. По подозрению в убийстве были задержаны двое: 27-летняя мать и ее 26-летний сожитель. Как позже выяснилось, физическое наказание в многодетной семье применялось регулярно. Жуткая смерть младенца в Пинском районе и убийство 2-летней девочки в Слуцке. Что объединят эти трагедии?

Отчим неадекватно реагировал на особенности детского поведения. По данным следствия, мужчина нанес девочке не менее 190 ударов по различным частям тела, ее пятилетний брат получил не менее 50 ударов. Мальчик выжил чудом. Во время расследования было допрошено более ста человек. Проведено более тридцати экспертиз. Так, судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следствием ему предъявлено обвинение в покушение на убийство двух маленьких детей, а также предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений маленького ребенка – двухлетней девочки. Он заключен под стражу, в настоящее время там и находится. Что касается действий матери, она также привлечена по уголовному делу в качестве обвиняемой. Ее действия квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса. Это оставление в опасности. Как установили следователи, она имела возможность обратиться в компетентные органы, обратится за медицинской помощью для своих детей, но не сделала этого. Она находится под подпиской о не выезде.