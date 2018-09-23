В ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист, его сын лишился ноги

В субботу отец и сын ехали на мотоцикле к бабушке. Когда они приблизились к железнодорожному переезду на расстояние 40 метров, мотоциклист понял, что не успевает проехать перед поездом.

Водитель двухколёсного ТС начал тормозить, съехал на правую обочину и сбил последний оградительный столбик переезда. Мотоцикл врезался в движущийся грузовой поезд. Мотоциклист погиб на месте, его 14-летний сын потерял ногу. Подростка доставили в реанимацию.

Машинист поезда столкновения не заметил и продолжил движение по маршруту. Правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы.

У водителя мотоцикла взяты необходимые биоанализы для выяснения его состояния в момент аварии.

Отмечается, что ехавшие на мотоцикле люди были в шлемах, на ТС имелись все необходимые документы.

Проводится проверка.

Летом 2018 года под Бобруйском водитель ВАЗа выехал на пути.