Столбцовский район: 54-летний предприниматель подделывал чеки и квитанции и продавал их дальнобойщикам

Новости Беларуси. В своем доме 54-летний мужчина оборудовал помещение, где с помощью специальной программы и подделывал чеки об оплате топлива на заправочных станциях, квитанции о проживании в гостиницах.

Водители покупали у него поддельные документы и отчитывались с их помощью за командировки.

Кроме компьютеров, принтеров, мониторов у предпринимателя изъяли рулоны кассовой бумаги, клише, оттиски печатей различных учреждений и предприятий.

В отношении жителя Столбцовского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Изготовление и сбыт поддельных документов, штампов и печатей». Расследование всех обстоятельств продолжается, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

Несколько лет назад мы рассказывали про еще один сервис, работающий по принципу «все включено».

Напомним, осенью 2013-го сотрудники МВД задержали жителя Минской области, который занимался изготовлением поддельных документов.

Оперативники установили, что 47-летний мужчина, работая в придорожном кафе, на протяжении двух лет продавал посетителям поддельные счета и квитанции о проживании в белорусских и зарубежных гостиницах. Цена за услугу колебалась от 15 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, у подозреваемого можно было приобрести фиктивные документы об оплате проезда по платным дорогам Беларуси, стран СНГ и Европы. Подробности этой истории вы узнаете здесь.