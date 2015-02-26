Два подростка провалились под лед на озере в Бресте: спасти удалось лишь одного

Новости Беларуси. В последние дни зимы в Беларусь пришло аномальное тепло. Утренние туманы 26 февраля сменятся дождями, которые пройдут на большей части территории республики.

Спасатели предупреждают: выходить на лед в такую погоду крайне опасно, а беспечность в этом вопросе приводит к трагедиям.

Накануне вечером на озере в Бресте под лед провалились два подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Листовская, очевидец:

Мы подходим, точно, смотрим, барахтаются дети. Две головы видны только во льду. Мы сразу стали кричать, я тут же на телефону сыну, потому что напротив дома. Сказала сыну, чтобы выскакивал скорей, потому что кто-то тонет. Он выскочил в тапочках, босиком, в майке.

Мужчина бросился спасать тонувших. Парни были в 15 метрах от берега. Вытащить удалось одного из них. Младшего. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Второго парня с глубины четырех метров позже достали водолазы.

Евгений Листовский, очевидец:

Увидел, что тонут и пополз по льду. В такие моменты особо не думаешь. Важно побыстрее достать и самому не уйти. Взял за руку, вытащил на лед чуть дальше от себя, чтобы не провалиться вместе.

А это место едва не стало роковым для пожилого мужчины. Рыбак решил сократить путь до Заславского водохранилища. Не получилось. На его крики о помощи отреагировали на спасательной станции. Та была неподалеку.

Петр Третьяков, начальник спасательной станции «Заславль-2»:

Привели его на станцию, переодели в сухую одежду, обогрели - чай, одеяло. Человек пожилой, 65 лет, можно было не дойти. Опасное место.

Зимние, а теперь почти весенние любители порыбачить — категория проблемная. Летом ОСВОД повлиять на них может, подъехав на катере и просто прогнав. Сейчас — вряд ли. Спросить почему они рискуют жизнью, решили мы. Вместе со спасателями.

Рыбаки:

(Берете хотя бы с собой какие-то средства спасения?) Нет, конечно. Если пойдешь под лед, то пять секунд - и готов. Вода ледяная.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Такую картину на Заславском водохранилище можно увидеть очень часто. Вокруг меня десятки рыбаков. И это будний день. В выходные здесь их гораздо больше. Несмотря на то, что сотрудники МЧС, мягко говоря, не рекомендуют вообще находиться на льду в плюсовую температуру, у рыбаков на этот счет свое мнение.

Эдвард Гачикян, рыбак:

Жилет у меня есть, я одеваю его постоянно. Смысла нет уже - на следующей неделе уже будет опасно ходить. Надо просто знать меры предосторожности, иметь свои снасти.

Впрочем, кроме рыбаков, на лед выходят и люди случайные. Порой так получается. Этой зимой число погибших от опасного льда меньше, чем в прошлом году. Наверняка и потому, что большинство из тех, кто оказался в беде, спасают. На водоемах Минской области, к примеру, таких оказалось 9 человек.

Валерий Войтехович, начальник центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС:

Со стороны ОСВОДа в этом году выписано 236 предупреждений об опасном нахождении на льду. Причем из них 23 - предупреждения несовершеннолетним. Каждый день мы находимся начеку, каждый день проводится профилактическая работа.

Всплеск числа жертв на водоемах страны, как обычно, ожидают с наступлением паводка. Поэтому спасатели заранее напоминают любителям экстрима, что лед — это вода.