В Могилеве на мосту через Днепр рухнуло ограждение

Новости Беларуси. Металлическая ограда на автомобильном мосту через Днепр обрушилась по Пушкинскому проспекту вчера днем. К счастью, обошлось без жертв.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

25.02.2015 в 15-56 в ЦОУ Могилевского ГОЧС от прохожего поступило сообщение об обрушении металлического ограждения автомобильного моста через р. Днепр (ширина 100 м, глубина 6 м) в г. Могилеве по пр-ту Пушкинскому.

Мост был возведен в 1957 году, его высота над уровнем воды – 20 м.

Предполагаемая причина обрушения – износ конструктивных элементов моста.

В связи с обрушением, тротуар по правой стороне перекрыли для движения. Пешеходы пока вынуждены передвигаться по противоположной стороне моста. Там пролеты более крепкие и безопасности пешеходов ничто не угрожает, заверяют специалисты. Однако, в виду последних событий, доверие могилевчан к надежности конструкции серьезно пошатнулось.

Денис Тимчинко:

Это самый старый в Могилеве мост. Его надо ремонтировать. Видно было, что опасно уже. С этой стороны давно наклонились опоры. Не уже не выдержала конструкция и упала.

Светлана Королева:

Здесь ходят тысячи людей, машины, в машинах дети. И если рухнет этот мост, представляете, какая это будет катастрофа? В наше время это не допустимо.

Александр Архипенко:

Уже два года все обещают сделать этот мост. Все начать не могут. Люди, когда едут, трясется мост. Беспокоятся. На машине едешь - потрясывает, когда много машин.

Заявление на сайте Могилевского городского исполнительного комитета:

Проход по правой стороне моста в направлении из центра по тротуару закрыт. Такая мера продлится до капитального ремонта объекта. Передвигаться люди смогут по левой стороне, которая находится в лучшем техническом состоянии. Дефектов, угрожающих обрушением, сейчас она не имеет. Начать капитальный ремонт моста планируется во второй половине 2015 года.

Архитектурный проект реконструкции моста предусматривает устройство трех полос движения в каждом направлении, вместо двух нынешних. Ширина моста увеличится до 24 метров, сегодня она составляет примерно 18. Будет произведена и замена выработавших свой ресурс металлических конструкций и балок.

Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

Мы проведем обследование оставшейся части креплений ограждения. По результатам обследования будут приниматься меры. Но на сегодняшний день, учитывая, что мост эксплуатируется, граждане передвигаются пешеходы, то есть рекомендации на ограждения не опираться, проходить по северной части моста.

Напомним, несколько лет назад на северо-востоке Китая непогода привела к трагедии. В реку обрушился мост, по которому ехали машины. Три человека пропали без вести.

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в реке поднялся до предела. Конструкция моста сильно пострадала и не выдержала напора воды. На месте ЧП работают спасатели. Подробности читайте здесь.