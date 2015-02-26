Котенок, перекрашенный писательницей Леной Лениной в розовый цвет, умер от интоксикации

Новости России. Журналистку и писательницу Лену Ленину требуют привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

В петиции, размещенной в Интернете, зоозащитники утверждают, что котенок умер от интоксикации.

Осенью прошлого года Ленина организовала так называемую розовую вечеринку. Все гости были одеты в розовый. Хозяйка вечеринки встречала друзей с котенком на руках. И все ничего, если бы питомец не был выкрашен в ярко-розовый цвет. Фотографии с мероприятия появились в Сети и вызвали бурную реакцию общественности.



Ленина тогда заявила, что, мол, ничего страшного: животное было покрашено специальной краской, которая не только безвредна, но даже полезна для шерсти.

Лена Ленина (телеведущая в социальной сети):

Краска была предназначена для животных, чтобы не слизнули неполезную. Та, которой меня регулярно красят, например, гораздо менее гуманна. А тот розовый тон для кошек был еще и с оздоравливающим и укрепляющим шерсть эффектом. После его лишаев и блох, которых наши ветеринары вывели до покраски, это было даже показано. Кстати, наряду с блошиными процедурами, они еще подлечили и животик, потому что за котенком, в том месте, где его хотели утопить, не ухаживали.

В прессе Лена Ленина открыто говорила: после той самой вечеринки котенок нашел новый дом – его забрал к себе продюсер Бари Алибасов.

Тем не менее, защитники животных активно распространяют петицию с целью привлечь Ленину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными». Документ уже собрал около четырех тысяч подписей.

Напомним, несколько лет назад белорусов шокировали подробности жестокого убийства добермана по кличке Эйс.

Молодой человек взял его из приемника для бездомных животных. Пёс был элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа.

О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой.

Случай для Беларуси беспрецедентный. Несколько месяцев защитники животных собирали улики, опрашивали соседей, обращались в милицию. Обезглавленное тело собаки, без которого суд вряд ли бы состоялся, тоже нашли волонтеры. На 10 день после убийства. Подробности трагедии читайте здесь.