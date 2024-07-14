Заправки, кафе и мотели – оценили качество придорожного сервиса в Беларуси

Новости Беларуси. Сейчас самая главная проблема на дорогах Беларуси (помимо их качества, оно не всегда идеальное, чего уж) – это качество придорожного сервиса. Заправки, в том числе и для электротранспорта, места отдыха, кафе, станции техобслуживания – каждые пять лет Минтранс утверждает генеральные схемы развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах. То есть работа относительно рутинная. И все же эффективная ли? Дарья Седун искала ответ на этот вопрос в пыли магистралей.

Привыкшие к походной жизни водители на услуги придорожных кафе уже не рассчитывают. На вопрос о качестве сервиса отвечают: его просто нет.

Да никакого нет практически. Кафе какое-то есть, и то оно постоянно закрыто.

Так о придорожном сервисе в Беларуси корреспонденты нашего телеканала рассказывали в 2013 году. С тех пор лицо страны – дороги – сильно изменились. Сегодня вдоль шоссе и трасс в Беларуси работает порядка 1,5 тысячи объектов разного назначения – это и небольшие кафе, и магазинчики, и мотели, и СТО. Однако главную роль в развитии придорожной инфраструктуры решили отдать АЗС. Формат комплексных объектов, где можно и заправиться, и перекусить, и воспользоваться санитарной зоной, для нашей компактной страны станет наиболее оптимальным вариантом, рассчитали специалисты. И за последние 10 лет ветвистая сеть заправок разрослась так, что найти точку, расстояние от которой до ближайшей АЗС превышало бы 25-30 км, довольно сложно.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Тенденция такова, что сейчас уже больше реконструируем, нежели строим новые, потому что объектов достаточно. В этом году мы планируем реконструировать 19 АЗС.

Так что сегодня на трассе можно найти все: и автотовары, и гигиенические мелочи, необходимые в дороге, и бесплатный Wi-Fi (для тех, кому внезапно понадобится отправить в глуши рабочий mail), и зарядки для телефонов. А еще именно заправки становятся своеобразным пунктом спасения для всех, у кого в дороге что-то пошло не так. В конце концов гостеприимство по-белорусски – это не только улыбка, но и помощь с любой проблемой.