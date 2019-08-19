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Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска

19 августа 2019 13:45
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Новости Беларуси. Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска. В эти минуты в столице эвакуируют посетителей нескольких торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска-1

В связи с серией сообщений о минировании сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и других объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» (читать далее).   

Утром сотрудники четырех гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и столичного железнодорожного вокзала получили электронные письма о том, что заложены взрывные устройства. После обследования зданий опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска-4

В текущем году зафиксировано более 30 ложных сообщений об опасности.

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась

Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики.

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска-7

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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