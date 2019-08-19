Новости Беларуси. Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска. В эти минуты в столице эвакуируют посетителей нескольких торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с серией сообщений о минировании сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и других объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» (читать далее).

Утром сотрудники четырех гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и столичного железнодорожного вокзала получили электронные письма о том, что заложены взрывные устройства. После обследования зданий опасных предметов обнаружено не было.