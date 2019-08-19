Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена»

Новости Беларуси. Серию сообщений о минировании значимых объектов в Минске отрабатывают в эти минуты экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронные письма о якобы заложенных взрывных устройствах получили сотрудники ряда столичных гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и железнодорожного вокзала. На местах работают саперы, дежурят бригады медиков и спасателей. Специалисты проверяют здания на наличие взрывных устройств и опасных веществ. Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске (читать далее).

Сергей Малонов, постоялец гостиницы:

Пошел попить кофе и зазвучала внутренняя сирена. Услышали объявление, что нужно срочно всем покинуть помещение. Причина не была понятна. Говорили, что возможно учения противопожарные. Приехали службы специальные. Народ говорит, что было сообщение о минировании.