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Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена»

19 августа 2019 08:09
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Новости Беларуси. Серию сообщений о минировании значимых объектов в Минске отрабатывают в эти минуты экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» -1

Электронные письма о якобы заложенных взрывных устройствах получили сотрудники ряда столичных гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и железнодорожного вокзала. На местах работают саперы, дежурят бригады медиков и спасателей. Специалисты проверяют здания на наличие взрывных устройств и опасных веществ. 

Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске (читать далее).   

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» -4

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» -6

Сергей Малонов, постоялец гостиницы:
Пошел попить кофе и зазвучала внутренняя сирена. Услышали объявление, что нужно срочно всем покинуть помещение. Причина не была понятна. Говорили, что возможно учения противопожарные. Приехали службы специальные. Народ говорит, что было сообщение о минировании.

Постоялец гостиницы, эвакуированной из-за сообщения о минировании: «Пошёл попить кофе и зазвучала внутренняя сирена» -9

Мы следим за ситуацией. Подробности в наших следующих выпусках.

# ЧП # происшествия # Сергей Малонов # Фотофакт

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