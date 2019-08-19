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Сотрудники ОСВОД спасли трёх школьников в Барановичах

19 августа 2019 11:44
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Новости Беларуси. В Барановичах спасены трое тонувших подростков.

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД, 12 августа после обеда к водохранилищу Мышанка пришли трое 12-летних мальчиков без сопровождения родителей. Они поплыли к тумбе, которая установлена в 30 метрах от берега.

В какой-то момент один из школьников начал тонуть. Двое товарищей попытались помочь, но безуспешно. Тонувших мальчиков заметили сотрудники спасательного поста. Они подъехали к ребятам на катере и достали подростков из воды.

Выяснилось, что дети уже знакомы спасателям, так как не раз приходили к водоему без родителей. За школьниками наблюдали с момента прихода, что и спасло им жизни.

В этом месяце в Волковысском районе в водоеме утонул 29-летний мужчина. Он плавал в непредназначенном для купания месте (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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