Сотрудники ОСВОД спасли трёх школьников в Барановичах

Новости Беларуси. В Барановичах спасены трое тонувших подростков.

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД, 12 августа после обеда к водохранилищу Мышанка пришли трое 12-летних мальчиков без сопровождения родителей. Они поплыли к тумбе, которая установлена в 30 метрах от берега.

В какой-то момент один из школьников начал тонуть. Двое товарищей попытались помочь, но безуспешно. Тонувших мальчиков заметили сотрудники спасательного поста. Они подъехали к ребятам на катере и достали подростков из воды.

Выяснилось, что дети уже знакомы спасателям, так как не раз приходили к водоему без родителей. За школьниками наблюдали с момента прихода, что и спасло им жизни.