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В Жировичском монастыре строители нашли немецкую гранату

19 августа 2019 11:51
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Новости Беларуси. В Жировичском монастыре обнаружена немецкая ручная граната времён войны.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, боеприпас обнаружили строители при проведении ремонтных работ в братском корпусе монастыря. Граната была на чердаке.

Прибывшие к месту инцидента сапёры извлекли боеприпас, а затем уничтожили его.

Отмечается, что на прошлой неделе в центре Слонима на набережной был обнаружен 45-миллиметровый снаряд. Он тоже был извлечён и уничтожен.

Также неделей ранее был найден снаряд времён ВОВ в центре Гродно.

Опасная находка была вывезена на полигон – подробнее здесь.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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