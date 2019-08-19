В Жировичском монастыре строители нашли немецкую гранату

Новости Беларуси. В Жировичском монастыре обнаружена немецкая ручная граната времён войны.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, боеприпас обнаружили строители при проведении ремонтных работ в братском корпусе монастыря. Граната была на чердаке.

Прибывшие к месту инцидента сапёры извлекли боеприпас, а затем уничтожили его.

Отмечается, что на прошлой неделе в центре Слонима на набережной был обнаружен 45-миллиметровый снаряд. Он тоже был извлечён и уничтожен.

Также неделей ранее был найден снаряд времён ВОВ в центре Гродно.