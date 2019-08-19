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Нашли молоток. В Лиде дети повредили тридцать надгробий

19 августа 2019 11:19
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Новости Беларуси. В Лиде двое детей повредили тридцать надгробий на старом кладбище по проспекту Победы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, вандализмом занимались 10-летний мальчик и его 7-летняя сестра. Установлено, что дети живут неподалёку от кладбища.

В один из дней школьники пришли на кладбище и обнаружили поблизости молоток. Старший ребёнок захотел испытать надгробия на прочность. Занятие пришлось мальчику по вкусу, и он ещё несколько раз возвращался на кладбище с той же целью.

По факту случившегося ведётся проверка.

В начале августа в Кировске трое школьников повредили пять могил.

За действия двух из них отвечать придётся родителям – здесь подробнее.

# Вандализм и живодерство # происшествия

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